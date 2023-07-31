Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz yine reddedildi: AYM'ye başvuru yapılacak

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ilişkin mahkemeden karar geldi.

Mahkeme, Yanardağ için yapılan başvuruyu reddetti.

AYM'YE BAŞVURU

Gelişmenin ardından TELE1'in, Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz için AYM’ye başvuru yapacağı belirtildi.

Merdan Yanardağ, Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1’de yaptığı programda, yeni bir çözüm süreci ihtimali hakkında yorumlar yapmış, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yanardağ, programdaki sözlerinden günler sonra sosyal medyaya düşürülen cımbızlanmış ifadelerin yer aldığı bir video ile hedef gösterilmişti.

Yanardağ, hedef gösterilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tele1’e yönelik bir operasyon var. Dün geceden başlayan, benim adım üzerinden gerçekleştirilen bir kumpas operasyonu. Güya terör örgütünü ve suç olan fiili övmüşüm, iddia bu. Bizim bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var.

Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. Böyle bir kastım da niyetim de yok. O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu’nun çıkışıydı. Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum."

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yanardağ'ın tutuklu bulunduğu dosyadan yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak.