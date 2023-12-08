Merdan Yanardağ’dan İYİ Parti iddiası: “Paralar Lyon’da, sorarsanız kimin söylediğini açıklarım”

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'de yaşanan 'kayıt dışı' para iddiaları hakkında ''İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan kayıp paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor'' dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ, Tele1 canlı yayınında İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın gündeme taşıdığı kayıt dışı paralara ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yanardağ, söz konusu paraların Fransa'nın Lyon kentinde bulunan bir bankada olduğunu söyledi.

Yanardağ, TELE1 canlı yayınında ''İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan kayıp paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor'' dedi.

İYİ Parti'den ise Yanardağ'ın iddiasına karşı bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti'deki kurucu bir yöneticiden bilgi aldığını belirten Merdan Yanardağ şunları söyledi:

"Önemli bir İYİ Parti kurucusu, önemli bir bürokrat ve bankacı diyor ki; 'İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan kayıp paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor.' Lyon nerenin şehri? Fransa. Lyon’da bir banka hesabında. Buyurun açıklayın bunu. Bize sorarsanız bunu hangi yöneticinin söylediğini de açıklayacağım."

DİKBAYIR İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği öne sürülen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden ihraç edilmişti.

Dikbayır, ayrıca seçimden sonra parti poşeti içerisinde kampanya ekibine 200'er bin lira dağıtıldığını öne sürmüştü.