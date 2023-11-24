Merdiven altı estetikte ölüm riski

Estetik uygulamalara olan ilgi her geçen gün artıyor. Kaçak ve sahte ürünler ile merdiven altı uygulamalara dikkat çeken Dr. Yasemin Savaş, “Bu tür müdahaleler enfeksiyondan körlüğe, hatta ölüme varan sonuçlara yol açabilir’’ dedi.

Sibel BAHÇETEPE/ANTALYA

Dolgu, botoks, mezoterapi gibi cerrahi olmayan estetik girişimler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bu alanda uzman hekim tarafından yapılmalı. Ancak günümüzde kuaför, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi çok sayıda yerlerde bu işlemler yapılıyor.

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Yasemin Savaş, merdiven altı estetik uygulamalara dikkat çekerek “Şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, kaçak, sahte ürün, cihaz ve tıbbı malzeme konusu medikal estetik alanı için çok ciddi problem oluşturmakta. Bu tür müdahaleler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıcı hasarlar bırakabilir” dedi.

ŞIK MERKEZLER

Medikal Estetik Tıp Derneği’nce bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi Antalya’da başladı. 26 Kasım’da sona erecek kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Savaş, kaçak ve sahte ürünler ile merdiven altı uygulamalara dikkat çekti.

Savaş, merdiven altının eskiden daha izbe yerler ve kuytu yerler gibi algılanırken, şu anda daha şaşalı, şık mekânlar ve şık merkezler şeklinde hizmet veren yerler olduğunu söyledi. Savaş “Daha önce merdiven altı denilince doktor olmayan kişilerce yapılan uygulamalar anlaşılıyordu. Ama şu anda merdiven altının farklı 3 ayağından bahsedebiliriz. Medikal estetik uygulamaları Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış olan sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Yani özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ya da yetkin muayenehanelerde uygulanabilir. Birinci ayak; uygulamanın yapıldığı yer. İkinci ayak; yapan kişi. Dolayısıyla bu kişilerin de yine Sağlık Bakanlığı’nca tanımlanmış hekim olması gerekir. Üçüncü ayak; kullanılan ürün, malzeme ya da cihazın kalitesidir. Bu ürünlerin de yine Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, ruhsatlı ürünler olması gerekir. Maalesef eğer bu üçünden herhangi biri yoksa yani bir sağlık kuruluşunda doktor tarafından sahte, kaçak ürün kullanılıyorsa bu da merdiven altı olarak tanımlanmalıdır” dedi.

KAÇAK ÜRÜNÜN BİLE SAHTESİ

Özellikle pandemiyle birlikte artan kaçak ve sahte ürün konusunun medikal estetik alanı için çok ciddi problem oluşturduğuna dikkat çeken Savaş “Bu tür müdahaleler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıcı hasar bırakabilir. Enfeksiyon, körlük, kalıcı sakatlıklar, hatta ölümlere bile yol açabilir. Hem sağlık profesyonellerinin hem de halkımızın bu konuda gerekli özeni ve duyarlılığı göstermesi şarttır. Bu konuda denetimler önemli. Sağlık Bakanlığı ile, derneklerle işbirliği yaparak bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Şu an ülkede kaçak ürün girdisinden çok neredeyse kaçak ürünlerin de sahtesi üretildi, onlarla da mücadele eder olduk’’ diye konuştu.

ESTETİK ÇILGINLIĞI

Estetik çılgınlığına dikkat çeken Savaş, şöyle devam etti: ‘’Bizim burada estetik çılgınlığı dediğimiz şey şu. Tek tip güzellik, doğru bir güzellik değil. Güzellik kişiye özel olmadığı takdirde, kişinin yaşamıyla ve mevcut anatomisiyle uyumlu olmadığı bir sürece şık olmuyor ve bunu onaylamıyoruz. Hastalar elinde Hollywood starının fotoğrafıyla geliyor. Mütevazi hayat yaşayan bir hasta ve çok ince dudaklara sahip ama birden Scarlett Johansson, Angelina Jolie dudaklarım olsun istiyor. Ya da aynı anda çok ciddi operasyon ve müdahaleleri talep ediyorlar. Burada işte hekimin buna dur demesi gerek’’ uyarısında bulundu.

Dernek Başkan Yarımcısı Dr. Alp Mamak da medikal estetik uygulamalarında eğitim ve kalite odaklı bir yaklaşımın çok önemli olduğunu dile getirdi. Dernek Genel Sekreteri Dr. Bora Özcan ise şunları kaydetti: “Değişen trendler, medya etkisi ve sosyal normlar, insanların güzellik anlayışlarını etkiliyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak, insanlar güzellikle ilgili değişen normlara uyum sağlama eğilimindeler. Önemli olan, her bireyin kendi benzersiz güzellik anlayışına ve ihtiyaçlarına odaklanmak, onları daha mutlu ve kendine güvenen bir hale getirmektir.”

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