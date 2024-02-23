Meriç Demir Kahraman: Bu zulüm bitmeli

Gezi direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde tutulan eşi ile yapılacak görüşme öncesi kızları Vera'nın fotoğrafını paylaşarak "Bu zulüm bitmeli" dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Silivri Cezaevi'nde tutulan eşi ile 1 saatlik görüşme öncesi kızları Vera'nın fotoğrafını paylaşan Meriç Demir Kahraman, "Tayfun’u 1 saat cam arkasından görmek için yine Silivri’deyiz Vera ile.. 2 senedir Türk Yargısı’nın adil karar vermesini bekliyoruz. Bu zulüm bitmeli" dedi.