Meriç Demir Kahraman: Eşim Gezi Eylemleri sırasında iktidarla sürekli görüşüyordu

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası tutuklusu eşi Tayfun Kahraman’ın eylemlerde, iktidar ile eylemciler arasındaki görüşmeleri sağlayan heyette yer aldığını hatırlatarak, yargıdaki gruplara ve yargılamanın hukuksuzluğuna dikkat çekti.

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası’ndan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan eşi Tayfun Kahraman hakkında yayımladığı videoda, yargılamadaki dosyanın temelini FETÖ’cü polis ve savcılarca atıldığını belirtti. Kahraman, şehir plancısı eşinin iktidarla görüşen heyette yer aldığını belirterek, bu dönemdeki sağduyulu açıklamalarını hatırlattı.

X’ten konu hakkında video paylaşan Kahraman, şunları söyledi:

“2013 yılında yaklaşık 10 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Gezi Parkı eylemlerine katıldı. Bunlara ben de dahilim. Barışçıl bir protestoyu kaosa çevirmek isteyen güçler çadırları yakarak, şiddet uygulayarak olayların çığırından çıkmasına yol açtı. Aynı güçler 15 Temmuz’da milli iradeye karşı darbe yapmaya kalkıştı. Sonradan birçok kumpasın planlayıcısı olduğu ve bugün FETÖ olarak andığımız örgüt o gün de karanlık bir oyun tezgahladı.

Eşim Tayfun Kahraman o dönemde konunun hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi ve kaosun önlenmesi için çalışanlardan biriydi.

Hem TMMOB Şehir Plancısı Odası İstanbul Şubesi Başkanı olarak hem de anayasal ve kamusal görevi gereği deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı’nın yapılaşmaya açılmaması için hukuki girişimlerde bulundu hem de Başbakan’ın seçimiyle oluşturulan ve kendisiyle görüşerek olayları sakinleştirmeye çalışan heyetin içindeydi.

Bugün geldiğimiz noktada Gezi’deki barışçıl eylemlerden kaos çıkarmaya çalışan FETÖ mensubu savcı ve polislerin düzmece delillerle hazırladığı cebir ve şiddete ilişkin hiçbir unsur içermeyen iddianameyle eşim 18 yıl hapse mahkum edildi.

‘ERDOĞAN TAYFUN’LA GÖRÜŞTÜ’

Kamuoyuna sesleniyorum; sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun ile doğrudan görüştü. Hükümet Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi. (Dönemin) Başbakan Vekili Bülent Arınç’la yapılan toplantıya da Tayfun katıldı. Gezi Eylemleri’nin şiddete dönüşmemesi için eşim de dönemin hükümet yetkilileri kadar çaba harcadı.

Kamuoyuna soruyorum; hükümeti düşürmek isteyen birisi böyle mi konuşur? (Videoda Kahraman’ın şu ifadelerine yer verildi: 'Başbakan’ın tarafımıza yapılan açıklamalarını ülkemizin, tüm kamuoyunun Gezi sakinlerinin takdirine bırakıyoruz. Buradan çıkan pozitif yönlü yaklaşımı değerlendirmelerini buluyoruz.')

Soruyorum; bu hukuksuzluğu kim ne için yapıyor, bundan ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor?

Bu yanlıştan dönülmesi için lütfen herkes Gezi Davası dosyasını incelesin. Bizler yargı içindeki grupların devlet krizi çıkartmak pahasına masumlar üzerinden yürüttüğü bu kirli oyunun parçası olmak istemiyoruz.

Bizler devletin temeli olan adaleti 100 yaşına giren Cumhuriyetimizin kurumları eliyle bu toprakların derin vicdanı ve irfanıyla 2013 yılında yaptığımız gibi sağduyu ve ortak akılla sağlayabileceğimize inanıyorum."