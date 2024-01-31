Meriç Kahraman: Bir gazeteci Tayfun'dan görüş istedi, Silivri'de dedim!

Meriç Demir Kahraman, bilindik bir televizyon kanalından tutuklu bulunan şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman’dan ‘olay yerinde’ görüş almak için aradığını belirterek, bu gazetecinin Kahraman’ın tutuklu olduğundan habersiz olmasına tepki gösterdi.

Meriç Demir Kahraman, şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman’la görüşmek için bir televizyon kanalından arandığını söyledi. Kahraman, arayan kişinin cezaevinde tutuklu eşiyle ‘konuyu yerinde göstermek’ için görüşmek istediğini belirtti.

Söz konusu gazetecinin Tayfun Kahraman’ın tutuklu olduğunu bilmemesine dikkat çeken Meriç Demir Kahraman, X hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bugün hayli bilindik bir televizyondan bir gazeteci eşim ve meslektaşım Tayfun Kahraman'ın telefonunu yerel yönetimler ile ilgili bir konuda bir uzman olarak görüşlerini almak için aradı. Kendisine Tayfun'un 2 yıldır Silivri'de olduğunu ve avukatı aracılığıyla ulaşabileceğini söyledim. Ancak gazeteci arkadaş konuyu yerinde göstermeleri gerektiğini söyledi. İki yıldır aynı şeyi söylüyoruz biz de. Tayfun'un bu memlekete verdiği ve vereceği çok şey var. Yine de deprem, yeşil alanlar ve şehir planlama konusunda görüş isteyenler avukatımız aracılığıyla Tayfun ile iletişim kurabilir veya mektup yazabilirsiniz: Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri Kapalı (9 No’lu) Cezaevi Koğuş No: A47 34570 / Silivri – İstanbul.”