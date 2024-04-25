Meriç Kahraman: Bu zulmü sonlandırın ve adil yargılanma hakkımızı sağlayın

Gezi direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman, 2 yıl önce bugün tutuklandı. Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde tutulan eşi için 'adil yargılanma' talep etti.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman, 2 yıldır tutuklu. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşinin adil yargılanmasını istedi.

Meriç Kahraman, X hesabından Tayfun Kahraman’ın tutuklandığı günden, küçük kızı Vera ile vedalaştığı anları paylaşarak "Adaleti geciktirmeyin, herkesin gördüğü ve bildiği bu hukuksuzluğa bir an önce son verin." dedi.

Meriç Demir Kahraman, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki görüntüler 2 yıl önce bugün çekildi.

2 satır somut gerekçeden ve delilden yoksun bir yargı kararı ile eşim ve meslektaşım Tayfun Silivri'de tutsak edileli beri tam 2 yıl geçti. Aile bütünlüğümüze kast edilen bu süreçte adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak 2 koca yıl geçirdik. 2 yıl boyunca adil yargılanmak için çabaladık.

Kızımız Vera 2 yaş büyüdü, okula başladı, bisiklete binmeyi öğrendi, biraz biraz okumaya yazmaya başladı. İlk yazıları hapisteki babasına mektuplar oldu.

Anayasa Mahkemesi'ni bir an önce yaşadığımız bu zulmü sonlandırmaya ve adil yargılanma hakkımızı sağlamaya davet ediyoruz. Adaleti geciktirmeyin, herkesin gördüğü ve bildiği bu hukuksuzluğa bir an önce son verin."

Aşağıdaki görüntüler 2 yıl önce bugün çekildi.



2 satır somut gerekçeden ve delilden yoksun bir yargı kararı ile eşim ve meslektaşım Tayfun Silivri'de tutsak edileli beri tam 2 yıl geçti. Aile bütünlüğümüze kast edilen bu süreçte adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak 2 koca… pic.twitter.com/iRmNq0fIRo — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) April 25, 2024