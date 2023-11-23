Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi

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Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi! Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararı 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2023 Aralık ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz. Merkez Bankası Faiz Kararı: 2023 Kasım Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu? Merkez Bankası Kasım ayı kararı Merkez Bankası Ekim ayı için Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 35’dan yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti.