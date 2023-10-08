Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi

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