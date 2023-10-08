Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi
Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 2023 Ekim ayı faiz kararı 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2023 Ekim ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.
Merkez Bankası Eylül ayı kararı
Merkez Bankası Eylül ayı için Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.