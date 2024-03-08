Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı 21 Mart Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2024 Mart ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.
Merkez Bankası Şubat ayı kararı
Merkez Bankası Şubat ayı için Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.