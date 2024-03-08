Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

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