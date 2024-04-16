Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2024 Nisan ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.
Merkez Bankası Mart ayı kararı
Merkez Bankası Şubat ayı için Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5 arttırılarak 50'ye düzeyine çıkarılmasına karar vermişti.