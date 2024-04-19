Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti

TCMB, piyasanın 2024 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Nisan ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu. Katılımcıların dolar/TL beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan ankette, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak kaydedildi.