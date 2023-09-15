Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46’dan yüzde 67,22’ye yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonraki enflasyon beklentisi ise yüzde 42,01’den yüzde 44,94’e yükselirken, yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 29,82’den 30,14’e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımladı.

Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46’dan yüzde 67,22’ye yükseldi.

12 ay sonrasının enflasyon beklentisi yüzde 42,01’den yüzde 44,94'e, 24 ay sonrasının beklentisi yüzde 23,87’ye çıktı.

YIL SONU DOLAR VE FAİZ BEKLENTİSİ

Ankatte dolar/TL tahmininde de yükseliş görüldü. Önceki ay 29,82 olan yıl sonu dolar tahmini 30,14'ee çıktı.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.