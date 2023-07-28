Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.,

Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan karar şöyle:

1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN,

atanmıştır.