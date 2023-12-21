Merkez Bankası Başkanı haklı çıktı: Kira artışında zirvedeyiz

Merkez Bankası Başkanı’nın İstanbul’da kiraların yüksek olduğundan şikâyet etmesi gözleri yeniden artan kiralara çevirdi. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek kira artışı sıralamasında zirvede yer alıyor. CHP’li Bakırlıoğlu, “Bu şartlarda Merkez Bankası Başkanı kiralardan şikâyet ediyor da yurttaş ne yapsın” dedi.

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında da kira artışında zirvede yer alıyor. 2015 yılı baz alınarak yapılan kira artışı endeksine göre yüzde 419 ile Türkiye konut kiraları en fazla artan ülke konumunda. Türkiye’yi yüzde 74 ile Macaristan, yüzde 70 ile Litvanya takip ediyor.

Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre ise bir yılda ülke genelindeki ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 128 TL’ye yükseldi. Öte yandan yıllık kira artış oranı ise İstanbul’da yüzde 77, Ankara’da yüzde 159 İzmir’de ise yüzde 117 kayıtlara geçti.

CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakırlıoğlu, “Kira artışında liderliği kimseye kaptırmamışız. Türkiye, OECD tarafından açıklanan verilere göre 2015 yılı baz alınarak yaptığı kira artışı endeksine göre yüzde 419 ile konut kiraları en fazla artan ülke. TÜİK verileri de bunu doğruluyor. Bir yılda kira enflasyonu yüzde 105. Aslında gerçek kira artışı çok daha fazla” diye konuştu.

‘VİCDANSIZ EV SAHİPLERİ’ DİYEREK ÇÖZÜLECEK BİR KONU DEĞİL

Bakırlıoğlu şunları dile getirdi:

“Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporu ortada. İki yılda ortalama kira fiyatları yüzde 352 artmış. Hem konut fiyatlarındaki artış hem de sürekli yükselen kiralar ülkede ciddi bir barınma krizi olduğunu gösteriyor. Yasal düzenleme ile konut kira artışı yüzde 25 ile sınırlandırılmasına rağmen bu şartın uygulandığını söyleyemeyiz. Hem arabulucularda hem de icra dairelerinde kira artışı dosyaları ve tahliye talepli icra dosyası sayısında büyük artış var. Bu şartlarda Merkez Bankası başkanı kiralardan şikâyet ediyor da yurttaş ne yapsın. Bu sorun kürsülerde ‘vicdansız ev sahipleri’ diyerek çözülecek bir konu değil. Barınma krizinin bir parçası olarak değerlendirip ona göre çözüm üretmek gerekiyor.”