Merkez Bankası Başkanı kiralardan yakındı, Adalet Bakanı arabuluculuk sistemini savundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kira fiyatları eleştirilerini sorması üzerine arabuluculuk sistemini savundu. Tunç, "Arabuluculuk sisteminin kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladığını görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk sisteminin kira fiyatlarında düşüşe katkı sağladığını savundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kira fiyatları hakkında yapmış olduğu "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” ifadelerine yanıt verdi.

Tunç, Gaye Erkan'ın açıklamalarının kendisine sorulması üzerine Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan arabuluculuk sisteminin kiralarda düşüş yaşanmasına katkıda bulunduğunu savundu.

Tunç, "Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca "Genel Af'la ilgili bir gündemimiz söz konusu değil" dedi.

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Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamud hakkında da açıklamalarda bulunan Tunç, "Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir" diye konuştu.