Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı işlemleri için yeni karar

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25’e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 3,66’dan yüzde 4,25’e yükseltti.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. TCMB, kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Buna göre; kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi. Kredi kartıyla nakit avans çekiminde uygulanacak azami faiz oranı 16 Mart'ta yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltilmişti. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 olarak belirlenmişti.