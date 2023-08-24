Merkez Bankası Faiz Kararı: 2023 Ağustos Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleştirdiği toplantı sonrası Ağustos ayı için Merkez Bankası Faiz Kararını duyurdu. Peki, 2023 Ağustos Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmasının ardından birçok yurttaşın gözü bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası 2023 Haziran Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından Ağustos 2023 faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

2023 Ağustos ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gerçekleştirdiği duyuru ile Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'da açıklandı.

2023 Ağustos Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırdı. Böylece yüzde 17,5 olan politika faizi yüzde 25'e yükseldi.

Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde, faiz kararı ile ilgili şu metin paylaşıldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."