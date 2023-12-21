Merkez Bankası Faiz Kararı: 2023 Aralık Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2023 Aralık Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleştirdiği toplantı sonrası Aralık ayı için Merkez Bankası Faiz Kararını duyurdu. Peki, 2023 Aralık Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

2023 Aralık Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını artış yönünde vermesinin ardından birçok yurttaşın gözü 2023 Aralık Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından Aralık 2023 faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

2023 Aralık ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gerçekleştirdiği duyuru ile Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'da açıklandı.

2023 Aralık Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2023 Aralık ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2,5 puan artırarak yüzde 40'dan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Aralık ayı faiz kararı sonrası açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 2023 Aralık ayı faiz kararı sonrası gerçekleştirdiği açıklamanın tam metni şöyle;

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır.

Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir.

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir.

Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir"