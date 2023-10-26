Merkez Bankası Faiz Kararı: 2023 Ekim Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2023 Ekim Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleştirdiği toplantı sonrası Ekim ayı için Merkez Bankası Faiz Kararını duyurdu. Peki, 2023 Ekim Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

2023 Ekim Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını artış yönünde vermesinin ardından birçok yurttaşın gözü 2023 Ekim Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından Ekim 2023 faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

2023 Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gerçekleştirdiği duyuru ile Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'da açıklandı.

2023 Ekim Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2023 Ekim ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Para Politikası Kurulu'nun karar mentinde şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENECEK"



Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

"PARASAL SIKILAŞMA GEREKİRSE KADEMELİ GÜÇLENDİRİLECEK"



Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SEÇİCİ KREDİ VE MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA ADIMLARI SÜRECEK"



Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.



Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.



Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."