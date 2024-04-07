Merkez Bankası kredi kartında faiz artırdı: Seçim geçtiği gibi maskeleri düştü

İktidar, seçimin üzerinden 1 hafta geçmeden halkın gırtlağını sıkmaya başladı. Kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25’e çıkarıldı. Ekonomist Sönmez, “Amaç talebi baskılayıp fiyatları terbiye etmek” dedi.

Ekonomi Servisi

Seçim öncesi eli kolu bağlı kalan iktidar, 31 Mart sonrası yurttaşın ümüğünü sıkma politikalarını hayata geçirmeye başladı. Yurttaşlar geçinemediği için kredi kartına yönelirken ekonomi yönetimi, kredi kartında aylık azami akdi faizi yükseltti. Zaten sıkılaştırma kapsamında hedefte olan kredi kartları, daha maliyetli hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı. Sözkonusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi. Kararla özellikle geçinebilmek için kredi kartı kullanmak zorunda kalan yurttaşların bankalara olan borcu katlanacak.

ARTIK JEST YOK

Seçimin ardından artık kemer sıkma politikası döneminin başladığını belirten Ekonomist Mustafa Sönmez, kararı BirGün’e değerlendirdi. Harcamaların kısılarak talebin baskılanacağını aktaran Sönmez, şunları ifade etti: “Böylece enflasyonu aşağıya çekecek. Bu da bir yandan gelirleri azaltmayı hedefliyor. Merkez Bankası’nın hükümete yazdığı açık mektupta ‘Asgari ücreti artırmayın’ diye bir uyarı var. Maaşlarda bir baskılanmaya gidilmesinin yanı sıra borçlanmayı da zorlaştıracaklar, faizleri artırarak, kredi kartıyla borçlanmanın yollarını daraltarak taksitli satışları düşürerek… Bütün amaç talebi bastırmak. Talebi baskılayarak fiyatları terbiye etmek. Bunun önümüzdeki günlerde yeni versiyonları, yeni biçimleri gündeme gelir. Enflasyonun ötesinde bir jesti olmayacak. Seçim öncesinde emeklilere yapılan jestler artık olmayacak. Dolayısıyla bütün buradaki amaç talebe dönüşen geliri bastırmak. Aynı zamanda da borçlandırmayı da zorlaştırmak. ‘Hem gelirleri düşsün hem borçlanamasınlar, talep düşmüş olsun. Talep düşünce de üreticiler, satıcılar da fiyatları indirmek zorunda kalsınlar. Böylece enflasyon aşağı bastırılsın’, istenen şey bu aslında.”

Mustafa Sönmez

BDDK verilerine göre taksitsiz kredi kartı kullanımı (TL)

Market alışverişlerinde taksit uygulaması yapılmıyor.

BDDK verilerinde yer alan veriye göre ocaktan beri taksitsiz kredi kart borcu yükseldi.

Kredi kartıyla yapılan market ve gıda harcamaları (milyar TL)

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TEK ASGARİ ÜCRETE MAHKÛM

Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan “Asgari ücrete temmuzda zam gelir mi” sorusu Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği açık mektupta yanıt bulurken ekonomist ve sendika temsilcilerinden tepki yağdı. Hükümete açık mektup gönderen Merkez Bankası, asgari ücrete zam yapılmamasını istedi. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Teknik bir kurum olan Merkez Bankası normalde sosyal ve sınıfsal boyutu olan asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesini Hazine ve Maliye Bakanı’na dikte edemez. Ama muhtemelen bu mesaj M. Şimşek’in hoşuna gidecektir. Çünkü garabet başkanlık sisteminde bakan da atanmış kişidir” açıklamasını yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şu tepkiyi gösterdi: “Şirketler, bankalar kâr rekorları kırarken, Hükümete mektup yazan Merkez Bankası’nın enflasyonun gerekçesi olarak açlık sınırı altındaki asgari ücreti göstermesi akıldışıdır. Ücretler yüksek enflasyon ile erirken milyonları yıl boyu aynı asgari ücrete mahkûm etmek de insanlık dışıdır.”