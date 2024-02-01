Merkez Bankası'ndan 'limit' düzenlemesi: Sınırlama geldi

Merkez Bankası, piyasadaki fonlama yapısında etkinliği artırmak üzere kotasyonlu swap kanalı üzerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, 'Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildi. Düzenlemeyle banka bazında belirlenmiş işlem limitleri de yüzde 30’dan yüzde 3’e düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası'nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını yüzde 30’dan yüzde 3’e indirdi. Düzenlemeyle banka bazında belirlenmiş işlem limitleri de yüzde 30’dan yüzde 3’e düşürüldü.

BloombergHT'de yer alan habere göre,Banka İdare Merkezi’nden bankalara gönderilen yazıda, "Kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarında Dövizve Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 3’üne indirildiği" belirtildi.

İŞLEM LİMİTLERİ SINIRLANDIRILDI

Yazıda ayrıca bu çerçevede banka bazında limitlerin de banka bazında belirlenmiş olan Döviz Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 3’ü ile sınırlandığı aktarıldı.

Limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasalar işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da vurgulandı.

Kotasyonlu swap işlemleri son dönemde sınırlı kullanıma sahip olduğu için, düzenlemenin doğrudan etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak düzenlemenin piyasaya fonlama kanalında sonradan yapılacak düzenlemeler açısından sinyal etkisi bulunuyor.