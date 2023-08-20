Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama

Merkez Bankası, TL mevduata teşvik, KKM payında sınırlamaya gitti. Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Ekonomi 20.08.2023 01:21 Giriş: 20.08.2023 01:21

Güncelleme: 20.08.2023 01:25 Kaynak: AA

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