Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75'e çıktığını duyurdu.

Resmi Gazete’de şu ifadelere yer verildi;

“Bankamızca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayın tarihinde yürürlüğe girer.”