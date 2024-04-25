Merkez Bankası Nisan ayı Faiz Kararı: 2024 Nisan Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2024 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleştirdiği toplantı sonrası Nisan ayı için Merkez Bankası Faiz Kararını duyurdu. Peki, 2024 Nisan Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

2024 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını artış yönünde vermesinin ardından birçok yurttaşın gözü 2024 Nisan Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından 2024 Nisan faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası Nisan ayı Faiz Kararı Açıklandı 2024 Nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği duyuru ile Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'da açıklandı.



2024 Nisan Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu? PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2024 Nisan ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak yüzde 50'de sabit tuttu. Hafize Gaye Erkan'ın ardından göreve yeni gelen ve üçüncü PPK toplantısı olan Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak 50'ye seviyesinde sabit tuttu.