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Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam ediyor

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Ekonomi
  • 15.02.2024 14:56
  • Giriş: 15.02.2024 14:56
  • Güncelleme: 15.02.2024 15:06
Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam ediyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervleri gerilemeye devam ediyor. Toplam rezervler, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalarak 134 milyar 927 milyon dolara düştü.

Rezervlerdeki 13 haftalık yükseliş eğilimi 2023'ün son haftasında bitmişti. Rezervler, yeni yılın ilk bir buçık ayında yaklaşık 5 milyar dolar geriledi. 

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612
12.01.2024 47.810 91.990 139.799
19.01.2024 47.725 90.366 138.091
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
02.02.2024 48.905 86.538 135.444
09.02.2024 48.561 86.366 134.927
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