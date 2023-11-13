Merkez Bankası "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek: İlk durak New York

Sıcak para arayışındaki ekonomi yönetiminin son olarak "Yatırımcı Günleri" düzenlemeye başlayacağı açıklandı. Merkez Bankasınca düzenlenecek toplantıların ilki 11 Ocak'ta New York’ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.