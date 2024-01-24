Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti. Peki Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Detaylar haberde...

Ekonomi 24.01.2024 16:25 Giriş: 24.01.2024 16:25

Güncelleme: 24.01.2024 16:45 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Merkez'in faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistlerin Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentisi ise artış yapılacağı yönünde. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor. YIL SONU BEKLENTİSİ 38,75 TCMB'nin faiz artırım trendinin sonuna yaklaştığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler, yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceği tahmininde bulunuyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 38,75 oldu. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 250 baz puan artırmıştı. Böylece, Merkez Bankası, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkarmış oldu. JP Morgan'dan "faiz" mesajı