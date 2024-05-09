Merkez'den yanıt geldi: Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün gerçekleştirdiği enflasyon raporu sunumu sonrası soru-cevap bölümünde kredi kartı faizleri ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı. Karahan, Her türlü kredi gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıya katıldı, beklentiler hakkında sunum yaptı.

Enflasyon Raporu sunumunun sona ermesinin ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Karahan, "Kredi kartı faizlerinde ilave sıkılaşma olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Karahan, özetle şunları söyledi:

"Kredi kartı konusunda, sadece azami faizleri düzenleme yetkimiz alanında. Faiz konusunda yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Gelen veriler, bunun epey bir makulleştirdiğini söylüyor. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takibe diyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Talep konusunda biz ek sıkılaşmayı mart ayı sonunda yaptık. Bizim elimizdeki veriler, kredi kartı ile yapılan harcamalar zayıflamayı işaret ediyor. Saha gözlemlerimiz var. Kapsamlı bir ekibimiz var. Epey nabız tutuyoruz. Gelen işaretler talepte dengelenmenin başladığını gösteriyor."

Öte yandan 2024 yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 36 seviyesinden yüzde 38'e yükseltilirken; 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gidilmedi.