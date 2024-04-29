‘Merkez sağ’ iddiasına veda

1980 öncesi ülkücü hareketin etkin isimlerinden Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı oldu. Dervişoğlu çizgisinin galip gelmesi, merkez sağ olma iddiasıyla yola çıkan partinin daha da daralacağını gösteriyor.

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil girme" kararı alan ve umduğu sonucu alamayan İYİ Parti’nin tarihi kurultayının yankıları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı olağanüstü kurultayda Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, Grup Başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz’a karşı galip gelmesinin ardından gözler İYİ Parti’nin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikaya çevrildi.

Dervişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada “Sizlere yalvarıyorum, Allah rızası için diyorum, bana bir fırsat tanıyın, Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum. Bana o gücü verin, o desteği verin, benden esirgemeyin” ifadelerini kullandı. Erdoğan’la hesaplaşma vurgusu, Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na bir miktar mesafe koyacağı şeklinde yorumlarına neden oldu. Kongre öncesi Akşener’in politikalarına karşı çıkmayan Dervişoğlu, Genel Başkan’ın desteğini aldığını ifade etmişti. Kongreye aynı zamanda Akşener’in desteklediği isim olarak katılan Dervişoğlu, partide Akşener’in 28 Mayıs sonrası U Dönüşü yaptığı sağ merkez parti çizgisine uzak bir isim. Akşener’in partiyi çekmeye çalıştığı yeni dönemki milliyetçi çizginin uygulayıcısı olmaya aday olan Dervişoğlu, 1980 öncesi ülkücü hareketin etkin isimlerinden.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, aslen Ordu Fatsalı. 1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı yaptı. Dervişoğlu’nun adı Devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez ve yönetimini hedef alan "Nokta" operasyonlarında görev almış maskeli grup içerisinde anılıyor.

1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1989 yılında dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi’nde görevlendirildi. Ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Raporunda Mehmet Eymür ile bağlantısı olduğu belirtilen Kocaeli suç örgütü lideri Hadi Özcan, TBMM Susurluk Komisyonuna verdiği ifadede Müsavat Dervişoğlu’nun Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün adamı olduğunu öne sürmüştü.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2009 yılında DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün İzmir ziyareti sırasında, Türk’ü karşılayan DTP konvoyu iki ayrı noktada bir grup ülkücünün saldırısına uğramıştı. Grup daha sonra Müsavat Dervişoğlu’nun talimatıyla durmuştu. 2011 genel seçiminde milletvekili adayı oldu. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı. 2017 yılında referandumun ardından MHP’den istifa etti ve daha sonra İYİP’e geçti. 2018-2019 yılları arasında İYİP mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Partisinin İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.