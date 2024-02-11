Merkez-Yerel tehdidi yasalaştı

HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için yurt içinden yapacakları borçlanmayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığının onayına bağladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bundan böyle yatırım amacıyla borçlanmak isteyen belediyeler sarayın onayı olmadan borçlanamayacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklik öncesi belediyeler borçlanma amacıyla başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirirken değişen yönetmelikle beraber bakanlık borçlanma başvurularını önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na soracak. Cumhurbaşkanlığı finansmanın gerçekleşmesini uygun bulmazsa Bakanlık izni onaylamayacak.

HATAY TEHDİDİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan belediye ve belediye şirketleri yurt içi borçlanma işlemini sadece yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapabiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklik AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da depremzedelere yaptığı konuşmanın yürürlüğe girmesi olarak değerlendirildi.

Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerini seçim şovuna dönüştürdüğü gezisinde, merkez-yerel vurgusu ile tepki çekmişti. Hatay’da yaptığı konuşmada ‘‘Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı’’ ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi için partisine oy isteyen Erdoğan’ın bu tavrı ‘oy yoksa hizmet yok’ tehdidi olarak yorumlanmıştı. Bu sözlerin ardından belediyelerin borçlanma yetkisinin Saray’a bağlanmasıyla ise ‘Hatay tehdidi’ hayata geçirilmiş oldu.

MUHALİF BELEDİYEYE YATIRIM YOK

2019 Seçimlerinin ardından muhalefete geçen belediyelerde yatırım amaçlı borçlanma başvuruları birçok kez geri çevrilirken, yapılamayan yatırımlar da iktidar tarafından ‘kara propaganda’ malzemesi olarak seçmenin önüne atılmıştı. Bu düzenleme ile beraber Saray’dan onay vermeyeceği muhalif belediyeler yatırım yapamaz hale getirilebilecek. Yapılan değişiklikle iktidara ait belediyelerde ise tam tersi durumların önü açılabilir.