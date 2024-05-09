Merkezin gözü belediyelerde

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Merkezi, CHP’li başkanların yönetimindeki belediyelerin tasarruf ilkelerine uymasını sağlamak üzere genelge hazırlıyor. Genel Merkez bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetimler Birimi, belediyelerin harcamaları dahil hemen her uygulamasını yakından izleyecek.

AYRIMCI UYGULAMALAR

Ayrımcı politikalar ile gündeme gelen CHP’li belediyelere yönelik de çalışmalar yürütülecek. Yurttaşa hizmet götürme konusunda ayrımcı davrandığı tespit edilen başkanlar, sert bir dille uyarılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yeğenini daire başkanı olarak ataması gibi olayların önlenmesine yönelik de belediyeleri uyaracak. İstihdam uygulamalarında liyakate dikkat edilmesi istenecek. CHP kaynakları, borçları 100 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaplanan AKP ve MHP’den devralınan belediyelerle ilgili de çalışma yürütüldüğünü söylüyor. CHP kurmaylarının, belediyelerin borçları gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İller Bankası’nın belediyelere yönelik ayrımcı tutumunun da gündeme getirileceği belirtiliyor. Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel, 18 Mayıs’ta Saraçhane’de bir araya gelecek olan ataması yapılmayan öğretmenlere destek verdi. Özel, ‘‘Çağdaş eğitim talep edenleri saat 13t’e Saraçhane Meydanı’na bekliyoruz’’ dedi.

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AKP’Lİ BELEDİYELER BORÇ DEVRETTİ

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerin toplam borçları dudak uçuklatıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu 25 milyar TL’ye yaklaşırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin boru ise 15,5 milyar TL ile ifade ediliyor. Yalnızca 1 milyon nüfusu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun ise 11,1 milyar TL olduğu kaydediliyor. Son olarak AKP’den CHP’ye geçen İstanbul Tuzla Belediyesi’nin mevcut borcu ise 950,510,154 TL olduğu açıklandı. Yerel seçimlerden CHP’nin AK Parti’den kazandığı belediyelerden biri olan Tuzla’da görev devrinden önce Şadi Yazıcı yönetimi milyonluk ihaleler çıkmıştı. Ayrıca 4 Nisan’da Yazıcı yönetimi, yeni başkan Eren Ali Bingöl mazbatasını henüz almamasına rağmen 57 milyon 750 bin lira değerindeki taşınmazı satılığa çıkarmıştı. 10 Nisan’da ise belediyenin kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirilerek, önceki kayıtlar kaybedilmişti.

CHP’nin nüfus karşılaştırmasıyla birlikte paylaşılan bilgiye göre, bazı belediyelerin borçları şöyle sıralanıyor:

• İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL

• Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL

• Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL

• Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL

• Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL

• Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL

• Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL

• Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL