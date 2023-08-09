Mermiler yorgun ama şiddet canlı

Sadece son bir ayda en az 8 kişi vücuduna yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Mermiler büyük oranda kayıtlı olmayan silahlardan ateşleniyor. Bu yüzden de magandalar ceza almıyor.

İsmail ARI

AKP döneminde ülkede bireysel silahlanma her geçen gün daha da fazla artarken her gün onlarca silahlı-bıçaklı yaralama olayı meydana geliyor. Ülkenin pek çok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Tüm bunların yanında yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle yaralananların ve hayatını kaybedenlerin sayısında da dikkatleri çeken bir artış var.

Bahçede çay içen yurttaşlardan parkta oyun oynayan çocuklara kadar birçok kişi vücutlarına isabet eden yorgun mermiler nedeniyle ya yaralanıyor ya da yaşamını yitiriyor. Ancak mermiler büyük oranda kayıtlı olmayan silahlardan ateşleniyor. Bu nedenle de yapılan balistik incelemelerde merminin hangi silahtan ve kim tarafından ateşlendiği tespit edilemiyor. Bu yüzden de yurttaşları yaralayanlar veya hayattan koparanlar cezalandırılamıyor.

YEMEK YERKEN YERE YIĞILDI

Samsun Valiliği sadece son iki buçuk yılda yorgun mermiler nedeniyle kentte 18 kişinin yaralandığı ve bir kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Ülke genelinde ise sadece son bir ayda en az 8 kişi yorgun mermiler nedeniyle yaralandı.

EMNİYET SİLAHA ‘OYUNCAK’ DEDİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Göktürk gölet bölgesindeki yürüyüş parkurunda önceki gün bir çiftin ellerinde silahla yürüdüğü görüntüler büyük tepki çekti. Çarşaflı kadının kısa, yanındaki sakallı adamın ise uzun namlulu silahlarla yürüdüğü görüntünün yer aldığı fotoğraf Deva Partisi Sarıyer İlçe başkanı Avukat Bilal Çelik tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti. Olay sosyal medyada tepki çekti.

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KALAŞNİKOF MERMİSİ BİLE VAR

10 Temmuz: Kastamonu’da bir düğünde havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşun prefabrik evin çatısından girerek A. C. isimli bir kadını başından yaraladı.

20 Temmuz: Urfa’nın Siverek ilçesinde kim veya kimler tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı. Bir yakınının kına gecesine katılan 38 yaşındaki E. S. masada oturduğu sırada aniden yere yığıldı. E.S.’nin omzundan giren ve iç kanamaya neden olan kalaşnikof silaha ait mermi tespit edildi.

25 Temmuz: Denizli'de 9 yaşındaki bir çocuk ailesiyle birlikte gittiği çay bahçesinde oyun oynarken bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağına yorgun mermi isabet eden çocuğun ameliyata alındığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği ise belirlenemedi.

31 Temmuz: Adana’da 6 yaşındaki Meliha Beray Ergün, oyun oynarken sırtına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Ergün oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynarken biranda yere yığıldı. Meliha’nın sırtına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

6 yaşındaki Meliha Beray Ergün

1 Ağustos: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği esnada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin hedefi olan 47 yaşındaki iki çocuk babası Hakan Mutlu yaralandı. Mutlu, “Ben ilk başta bir şey ısırdı sandım. Vücudumdaki ağrıları anlatamam, ben bu kadar ucuz kurtulamayabilirdim” dedi.

2 Ağustos: Trabzon'da 9 yaşındaki bir çocuğun yorgun mermi ile yaralandı. 29 Temmuz’da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Alperen Yavuz yaralandı. Yapılan incelemelerde Yavuz'un vücudundan çıkarılan mermi çekirdeği 32 yaşındaki mahalle bekçisi H. Ş.’ye ait silah ile eşleşti.

4 Ağustos: Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yayla evinin önünde oturan 68 yaşındaki Zehra Civil, omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

8 Ağustos: Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bahçede ailesiyle oturan İbrahim Bakır, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi ile yaralandı. Olayın nasıl yaşandığını anlatan Bakır, "Ailemle birlikte yemek yiyorduk, misafirlerim de vardı. Su içmek için elimi kaldırdım. Bir baktım kanama var. Suriye tarafından geldi” diye konuştu. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.