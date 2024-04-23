MERSEN grevi 4’üncü gününü geride bıraktı

Emek Servisi

Gebze Organize Sanayi bölgesinde yer alan MERSEN fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin başlattığı grev dayanışma ziyaretleriyle devam ediyor. MERSEN fabrikasında çalışan işçiler, işverenin toplu iş sözleşmesi masasına oturmamasının ardından 18 Nisan günü greve çıktı.

Grevin 4'üncü gününde sendika üyesi işçiler MERSEN fabrikasına ziyarette bulundu, işçiler grev halayları çekti. Birleşik Metal-İş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze MERSEN grevimizin 4'üncü gününe fabrikalardan üyelerimizin iş çıkışı ziyaretleri ve grev halayları ile başladık. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın sınıf dayanışması” ifadeleri yer aldı.