Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 'kadın aday' mesajı

KA-DER tarafından düzenlenen Siyaset Okulu etkinliğinin açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadınlara siyasette daha fazla alan açılması gerektiğini söyledi. Seçer, partisinin Mersin’de güçlü olduğu bir ilçede kadın belediye başkan adayı göstereceğini belirtti.

Abidin YAĞMUR

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği (KA-DER) tarafından düzenlenen Siyaset Okulu etkinliğinin açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye’deki partilerde kadınların kendisine alan açmasının zorluğuna işaret eden Seçer, Mersin’de hem belediye başkanlığında hem de belediye meclisinde kadın ağırlıklı bir aday listesiyle Mersinlilerin karşısına çıkacaklarını kaydetti.

Partideki kadın üye sayısının artması gerektiğine vurgu yapan Seçer, şunları söyledi:

"78 belediye meclisi üyemiz var. Kadın meclis üyesi oranı yüzde 6 oranında. İlçe belediyelerinde de böyle. Partilerde aynı kadrolar olduğu için, alternatif kadrolar yaratılmadığı için orada tıkanıyoruz. Erkek üye sayısı daha fazla partilerde. Daha fazla kadın parti üyesi olması gerekir. Mersin’de 3 kadın milletvekili var. CHP’nin, Ak Parti’nin ve HDP’nin kadın milletvekili var. MHP’nin yok. Genel başkanı kadın olan İYİ Parti’nin Mersin gibi bir yerde kadın milletvekili yok. Ben bunu çok yadırgadım. Oysa parlamentoda bulunan partilerin üst sıralar için zorlamalı."

Parti yönetiminin onaylaması durumunda tekrar Mersin için aday olacağını kaydeden Seçer ayrıca, CHP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Mersin’de güçlü olduğu bir ilçede kadın belediye başkan adayı göstereceğini belirtti.