Mersin'de 12 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 16 Eylül'de, Akdeniz Mahallesi'ndeki sitenin görevlisi Sabri T'nin 12 yaşındaki kızı İsnur T.'den 3 gündür haber alınamıyor. Baba Sabri T, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kızının sabah saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile bahçede bir süre konuştuktan sonra götürüldüğünü ifade ederek söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Mersin'de, 3 gündür kayıp olan 12 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yapılıyor.

Mezitli'de, 16 Eylül'de, Akdeniz Mahallesi'ndeki sitenin görevlisi Sabri T'nin kızı, sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Site görevlisi Sabri T., sabah kalktığında kızı İsnur T.'nin yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Sabri T., sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KONUŞTUĞU 2 KİŞİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

Sabri T., kızının sabah saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile site bahçesinde bir süre konuştuktan sonra götürüldüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren baba, kızını kaçıranlardan şikayetçi oldu.

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olay sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sitenin giriş kapısına gelen 2 kişinin şifreli kapıyı açarak içeriye girdikleri anlar yer aldı. Görüntülerde şahısların site bahçesinde bir süre bekledikten sonra yanlarında ortaokul son sınıf öğrencisi İsnur T. ile ayrıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA İDDİASI

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, aile kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Kızlarının sosyal medya hesaplarını incelediklerinde tanımadığı kişilerle görüştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydeden aile, bu bilgileri polisle paylaştıklarını ifade etti.