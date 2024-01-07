Mersin'de 8 ay önce cezaevinden tahliye edilen erkek, evli olduğu kadını satırla öldürdü

Mersin'de gasp ve cinayet suçundan 20 yıldan fazla süredir cezaevinde olan ve 8 ay önce tahliye edilen Murat Biçer isimli erkek, evli olduğu Serap Biçer'i satırla öldürdü. Olayın ardından 5 yaşındaki torununu alarak kayıplara karışan Murat Biçer'in bulunması için çalışma başlatıldı.

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Mersin’de 8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra, 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı. Alınan bilgiye göre, Tarsus'un Bolatlı Mahallesi henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki Murat Biçer, eşi Serap Biçer’i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.’yi alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 3 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi. TAKSİCİYİ GASP ETMİŞ Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli Murat Biçer'in daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi. 20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.