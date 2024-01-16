Mersin'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yolcular yaşadıklarını anlattı. Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, "Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı" dedi. Ayağı kırılan Şahin Selçuk, "Şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, yolcular, şoförün aracı hızlı kullandığını öne sürdü.

Yaralı yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım" dedi.

Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia ederek, "Şırnak'a gidecektim. Araç çok hızlıydı. Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı" ifadesini kullandı.

"ŞOFÖR ARACI ÇOK KÖTÜ KULLANIYORDU"

Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise kazanın detaylı incelenmesini istediklerini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu."

NE OLMUŞTU?

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti.

Kazada otobüs şoförü Tayşun, araçtaki Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.