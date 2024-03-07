Mersin'de bir polis boşandığı kadını silahla vurarak öldürdü

Mersin'de polis Mustafa Yıldır, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Mervegül Bayer'i silahla vurarak katletti. Yıldır daha sonra kendisini de vurarak intihar etti.

Kadın 07.03.2024 11:09 Giriş: 07.03.2024 11:09

Güncelleme: 07.03.2024 11:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos