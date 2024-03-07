Mersin'de bir polis boşandığı kadını silahla vurarak öldürdü
Mersin'de polis Mustafa Yıldır, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Mervegül Bayer'i silahla vurarak katletti. Yıldır daha sonra kendisini de vurarak intihar etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde boşandığı Mervegül Bayer'i tabancayla öldüren polis Mustafa Yıldır, aynı tabancayla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldır (41), Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.
Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu.
Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Polis memuru olduğu anlaşılan Yıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Bayer'i hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan Bayer de kurtarılamadı.
Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürüldü.