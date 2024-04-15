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Mersin'de depoda yangın

Mersin'de meyve sebze kasası deposunda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 15.04.2024 17:17
  • Giriş: 15.04.2024 17:17
  • Güncelleme: 15.04.2024 17:20
Kaynak: DHA
Mersin'de depoda yangın
Fotoğraf: DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı.

Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Sarıbeyli Sokak'ta, bir evin altındaki meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı.

Nedeni bilinmeyen yangına önce çevredekiler müdahale etti, ardından ekiplere haber verildi. Adrese 4 itfaiye aracı, 1 arasöz ve 20 itfaiye personeli sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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