Mersin'de eczacı teknisyeni silahla vurularak öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde eczacı teknisyeni Mahmut Cenik (48),ormanında vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'de eczacı teknisyeni Mahmut Cenik öldürülmüş halde bulundu.



Olay, bugün ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanı’nda meydana geldi.

İlçede 30 yıldıreczanede teknisyen olarak çalışan Mahmut Cenik’tenhaberalamayan ailesi durumu polise bildirdi.Emniyetin yaptığı teknik çalışma sonunda ecza teknisyeni iki çocuk babası Cenik’in cansız bedenive aracıormanlık alanda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede Cenik’in, ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğünü tespit edildi.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Cenik’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.