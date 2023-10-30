Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yağmur Girgin, oturdukları evin yakınlarında bulunan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken temas ettiği kablolarla elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Yağmur Girgin, hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Küçük Kösebalcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yağmur Girgin, oturdukları evin yakınlarında bulunan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken birden çığlık attı.

Tadilatta olan evin açıkta kalan elektrik tellerine değen Yağmur Girgin, elektrik akımına kapıldı.

Yere yıkılan Yağmur Girgin, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinden sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Girgin hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma kabloyu açıkta bırakan komşusu ve elektrik tesisatını yapan elektrik firmasının ifadesini alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.