Mersin'de, İrem Sağlam isimli kadın Mehmet A. isimli erkek tarafından öldürüldü

Mersin'de, Mehmet A. isimli erkek, kız arkadaşı olduğu İrem Sağlam'ı Sağlam'a ait evde öldürdü. Olay sırasında Sağlam'ın annesi ve kardeşlerinin de evde olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kadın 09.12.2023 13:55 Giriş: 09.12.2023 13:55

Güncelleme: 09.12.2023 14:02 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Mersin'de, İrem Sağlam isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Mehmet A. tarafından öldürüldü. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Mehmet A., tarafından evinde tabancayla başından vurulan 24 yaşındaki İrem Sağlam hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.







