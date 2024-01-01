Mersin'de kıyıya 4 metrelik cam göz köpek balığı vurdu

Mersin’de 4 metrelik 400 kilogram ağırlığında ölü cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Mersin'de akşam saatlerinde ölü olarak karaya vuran 4 metre 10 santimetre uzunluğundaki köpek balığının nesli tehlike altında bulunan türlerden olduğu belirlendi.

Merkez Akdeniz ilçesi sahilinde dolaşan vatandaşlar kıyıda köpek balığını fark edince durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ı bilgilendirdi. Kıyıya gelerek inceleme yapan Prof. Dr. Ayas, 4 metre 10 santim uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında köpek balığının cinsinin dişi cam göz köpek balığı olduğunu tespit etti.

Vinç yardımı ile denizden çıkarılan köpek balığının gömüleceği öğrenildi.

"NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN BİR TÜR"

Karaya vuran köpek balığının cinsi ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Mersin’de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı camgöz” diye konuştu.

"DERİN DENİZ EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ FONKSİYONEL ROLÜ VAR"



Balığın koruma altında olan bir tür olduğunu ve satışının yasak olduğunu söyleyen Ayas, “Dişi bir birey. Yaklaşık 410 santimetre boyunda. 600-700 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyoruz. Balıkçılık faaliyeti başta olmak üzere habitat kaybı gibi birçok faktörün kombine şeklinde olması bu türün neslinin, popülasyonunun ya da genetik havuzunun daralmasını sağladı. Bugün ergin bir bireyin yakalanmış olması, aslında popülasyonun neden daraldığı ile ilgili bize fikir veriyor. Gördüğünüz tür Karadeniz’den tutun, Doğu Akdeniz’in tamamında balıkçılık baskısı, tehdidi altında bir tür. Biz bunlara üzülüyoruz. Nedeni şu; bunların ekosistemde, özellikle derin deniz ekosisteminde önemli fonksiyonel rolleri var. Bunlar özellikle derin deniz sistemindeki enerji akışı için ve oradaki türlerin popülasyonunun kontrolü açısından regülasyon görevleri olan türler” ifadelerini kullandı.