Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini aktardı.

Bolat, olayla ilgisi bulunan 10 kişinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alındığını bildirirken, "Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.