Mersin’de 13 milyonluk sahte deterjan operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından merdiven altı bir imalathanede üretilen piyasa değeri 13 milyon lira olan sahte deterjanlar ele geçirildi.

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından merdiven altı bir imalathanede üretilen piyasa değeri 13 milyon lira olan sahte deterjanlar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmada belirlenen 3 şüpheli, imal ettikleri sahte üretim temizlik malzemelerini satmak amacıyla harekete geçtiğinde araçları durdurularak suçüstü yakalandı.

Operasyonu genişleten ekipler, ürünlerin imal edildiği Akdeniz ilçesindeki merdiven altı imalathaneye de operasyon düzenledi.

Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan 12 ton sahte temizlik ürünü, 1 adet deterjan ambalaj makinesi, bir ton 280 kilogram deterjan katkı malzemesi, 3 adet elektronik terazi ve çok sayıda farklı markalara ait boş deterjan ambalajı ile etiket de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.