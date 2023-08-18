Mersin’de 2 bin 300 yıllık 3 başlı tanrıça figürü bulundu

Mersin’deki Kelenderis Antik Kenti’nde 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tanrıça Hekate figürü bulundu.

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu sanılan 3 başlı tanrıça Hekate figürü ile Helenistik döneme ait seramiklere ulaşıldı.

NTV'de yer alan habere göre, yıl boyunca kazı ve koruma çalışmalarının devam ettiği antik kentte, bu sezon önemli bulgulara rastlanılması kazı ekibini heyecanlandırırken bölgenin en geç 2 yıl içerisinde turizme açılması planlanıyor.

Kazı başkanı Mahmut Aydın, bu sezon kazı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının antik kentte Roma dönemine ait odeionu tamamen ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Aydın, bölgede koruma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.