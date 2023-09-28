Mersin’de Cemile Güllü isimli kadın oğlu tarafından öldürüldü

Mersin'de Cemile Güllü adlı kadın, oğlu Mert Güllü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan Güllü, borcu nedeniyle haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü söyledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadının oğlu gözaltına alındı.

Eski Ömerli Mahallesi 1332 Sokak'taki evine giden servis şoförü 49 yaşındaki A. Güllü, evli olduğu 48 yaşındaki Cemile Güllü'yü bıçaklanmış halde buldu.

A. Güllü'nün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikamete en son kadının oğlu 23 yaşındaki Mert Güllü'nün girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Mert Güllü, ifadesinde annesiyle borçları nedeniyle evlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında öldürdüğünü itiraf etti. Suç aleti olan ve üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak, evin baca gideri içerisine gizlenmiş halde bulundu.



Emniyete götürülen Mert Güllü'nün işlemleri devam ediyor.