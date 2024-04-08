Mersin’de kadın cinayeti: Hamile kadını sokak ortasında öldürdü!

Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 20 yaşındaki hamile kadın Besra Kırmızı, ağabeyi olan erkek tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Mersin’de 2,5 aylık hamile kadın, abisi olan erkek tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak katledildi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın, resmi nikahla evlendi. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vuruldu. Kırmızı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayete tanık olup şok yaşayan Besra Kırmızı'nın eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası Hasan Kırmızı baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.