Mersin’de okul binaları dayanıksız, veliler kaygılı

Haber Merkezi

Mersin’in Akdeniz ilçesi Hal Mahallesinde bulunan Hürriyet İlkokulu’nun bahçe duvarı tadilat gerekçesiyle yıkıldı. Yaklaşık 1,5 ay boyunca başka binada eğitim gören öğrenciler geçen hafta eski okullarına geri döndü. Ancak okuldaki tadilat henüz tamamlanmadı. Aynı mahalledeki Mimar Sinan Ortaokulu için ise karot testi sonrası boşaltma kararı verildi. Dayanıksızlık nedeniyle yıllardır yenilenmesi istenen ancak bugüne kadar adım atılmayan okulun boşaltılması yeni mağduriyetlere neden oldu.

Evrensel’de yer alan habere göre, mahalledeki okulların sorunlarını veliler, öğretmenler, esnaf ve Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, merkezdeki 4 ilçede bulunan okullarda benzer sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, Mimar Sinan Ortaokulu için alınan yıkım kararının yaratacağı sorunları şöyle sıraladı: “Çocuklar karanlıkta uzun yol yürüyecek, çünkü semtte servis yok. Daha önce evleri yakın olduğu için öğle yemeğini evde yiyen çocuklar artık eve gidemeyecek ve aile bütçesine ekstra maliyet yüklenecek. Eğitim emekçileri de düzenledi bozulduğu için karardan olumsuz etkileniyor. Bu sorunlar, kamu kurumları depremden önce yapması gerekeni yapmadığı için yaşanıyor.”